De Laurentiis | Se non si risolve il problema dei violenti possiamo dire addio al calcio

"Bisogna sanare il problema dei violenti, che non sono tifosi. C'è una frangia delinquenziale che andrebbe eliminata con un decreto legge immediato. Incontrerò il ministro dell'Interno Piantedosi, se non si risolve il problema dei violenti possiamo dire addio al calcio". Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, nel corso dell'evento "Merger & Acquisition Summit 2023" organizzato dal Sole 24 Ore.

