De Laurentiis riaccende la polemica con i tifosi e Repubblica Napoli lo bacchetta | sbaglia per tre motivi

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDa giorni aè amaramente viva una diatriba negli ambienti del tifo azzurro ed in generale in città, in provincia e nella regione, tutte pienamente coinvolte nella corsa verso lo Scudetto da parte della squadra azzurra, ma per l’appunto coinvolte anche dalle incomprensioni sull’asse(o almeno una buona parte di essi) con il patron De. Nella vivace discussione che sta vedendo coinvolti il tifoso comune, così come le personalità politiche e sociali, sino alle rappresentanze istituzionali e di pubblica sicurezza, quest’oggi c’è stato anche un intervento di assoluto pregio e degno di attenzione da parte del giornalista Marco Azzi sulle pagine del quotidiano La, nella sua edizione partenopea. “Altro che tentativi di mediazione. Il muro contro muro continua e si ...

