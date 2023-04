De Laurentiis: «Quando sono arrivato a Napoli, non sapevo neppure come si giocasse» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Aurelio De Laurentiis continua a parola, procede al ritmo di una-due esternazioni al giorno. Oggi è intervenuto all’evento “Merger & Acquisition Summit 2023” in svolgimento a Milano. Ha parlato del rapporto tra calcio e impresa. «O il calcio lo si intende come un’impresa, e purtroppo in Italia lo è solo a metà, o non si va da nessuna parte. Il mio modello è sempre stato il cinema, vengo da una famiglia di cinema e ho partecipato e lavorato a circa 400 film, così ho imparato il mestiere dell’imprenditore puro. Il film è un’opera dell’ingegno che si realizza attraverso un processo industriale e ti devi autofinanziare esaminando il mercato e il tuo committente che è il pubblico. Ho spostato la stesso metodo nel calcio. Quando sono arrivato a Napoli, non sapevo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 aprile 2023) Aurelio Decontinua a parola, procede al ritmo di una-due esternazioni al giorno. Oggi è intervenuto all’evento “Merger & Acquisition Summit 2023” in svolgimento a Milano. Ha parlato del rapporto tra calcio e impresa. «O il calcio lo si intendeun’impresa, e purtroppo in Italia lo è solo a metà, o non si va da nessuna parte. Il mio modello è sempre stato il cinema, vengo da una famiglia di cinema e ho partecipato e lavorato a circa 400 film, così ho imparato il mestiere dell’imprenditore puro. Il film è un’opera dell’ingegno che si realizza attraverso un processo industriale e ti devi autofinanziare esaminando il mercato e il tuo committente che è il pubblico. Ho spostato la stesso metodo nel calcio., non...

