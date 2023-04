De Laurentiis: “Perché ho rinunciato a Kappa sulle maglie!” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Aurelio De Laurentiis è stato ospite all’evento Merger e Acquisition Summit 2023, organizzato dal Sole 24 ore a Milano. Il presidente del Napoli è intervenuto nel corso dell’evento tornando a parlare di quello che è il nuovo mondo del calcio accompagnato sempre di più dalle abnormi cifre economiche e si è soffermato anche sul suo Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: Calcio come il cinema “Il problema è vasto e complesso, o il calcio lo si intende come un’impresa e purtroppo in Italia lo è a metà, oppure non si va da nessuna parte. Il mio modello è sempre stato il cinema, venendo da quel mondo e avendo toccato con mano quattrocento film ho usato questo come punto di riferimento. Per finanziarti un film devi esaminare il mercato e la valenza del tuo committente. Io ho spostato tutto questo nel mondo del calcio, io quando ho iniziato neanche sapevo come si ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 5 aprile 2023) Aurelio Deè stato ospite all’evento Merger e Acquisition Summit 2023, organizzato dal Sole 24 ore a Milano. Il presidente del Napoli è intervenuto nel corso dell’evento tornando a parlare di quello che è il nuovo mondo del calcio accompagnato sempre di più dalle abnormi cifre economiche e si è soffermato anche sul suo Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: Calcio come il cinema “Il problema è vasto e complesso, o il calcio lo si intende come un’impresa e purtroppo in Italia lo è a metà, oppure non si va da nessuna parte. Il mio modello è sempre stato il cinema, venendo da quel mondo e avendo toccato con mano quattrocento film ho usato questo come punto di riferimento. Per finanziarti un film devi esaminare il mercato e la valenza del tuo committente. Io ho spostato tutto questo nel mondo del calcio, io quando ho iniziato neanche sapevo come si ...

