De Laurentiis: «Oggi incontro Piantedosi, o si eliminano i violenti o diciamo addio al calcio»

Aurelio De Laurentiis continua a parola, procede al ritmo di una-due esternazioni al giorno. Oggi è intervenuto all'evento "Merger & Acquisition Summit 2023" in svolgimento a Milano. Ha parlato del rapporto tra calcio e impresa. Sui fondi? «Sono una cosa importantissima ma sottraggono la redditività al settore stesso. Sono stato sempre contrario ai fondi perché di calcio non capiscono niente e, essendo un mondo complicato, non è detto che ti assicurino il risultato. Nella nostra Lega mi da fastidio che i manager non sono presenti, non tutti sono come Scaroni che ha una cultura imprenditoriale di razza, ci sono altri che hanno paura di essere eliminati da qualche squalo. Ad Unicredit avevo chiesto d'anticiparci 1 miiliardo all'anno dando come garanzie le revenue e avevano accettato»

