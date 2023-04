De Laurentiis: “Oggi incontro Piantedosi. Dico addio se non si risolve il problema violenza” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Aurelio De Laurentiis annuncia che Oggi incontra Matteo Piantedosi e rivela che dirà addio se non si risolve il problema violenza Aurelio De Laurentiis vuole risolvere a tutti i costi il problema violenza negli stadi ed anche mettere fine alla pirateria. A margine dell’incontro tenuto a Milano, il presidente partenopeo dichiara: “La media company di cui tanto si parla ha un problema grosso: la pirateria. Sembra che a maggio esca una nuova legge contro la pirateria. 4milioni e 200 mila abbonati abbiamo avuto fino a pochi anni fa, ora siamo a 1,9 milioni, ovvero abbiamo perso 2,3 per strada. Come si recupera, mettendo un tappo: la legge anti-pirateria. Perché in questo ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 5 aprile 2023) Aurelio Deannuncia cheincontra Matteoe rivela che diràse non siilAurelio Devuolere a tutti i costi ilnegli stadi ed anche mettere fine alla pirateria. A margine dell’tenuto a Milano, il presidente partenopeo dichiara: “La media company di cui tanto si parla ha ungrosso: la pirateria. Sembra che a maggio esca una nuova legge contro la pirateria. 4milioni e 200 mila abbonati abbiamo avuto fino a pochi anni fa, ora siamo a 1,9 milioni, ovvero abbiamo perso 2,3 per strada. Come si recupera, mettendo un tappo: la legge anti-pirateria. Perché in questo ...

