De Laurentiis: «Oggi incontrerò il ministro Piantedosi per i violenti negli stadi»

De Laurentiis parla dell'incontro di Oggi dal ministro dell'Interno Piantedosi e di quando la Lega Calcio voleva comprare Sky. Se non saniamo il problema dei violenti, non dei tifosi che sono anche perbene, di quella frangia delinquenziale che andrebbe eliminata con un decreto. Oggi incontrerò il ministro Piantedosi, dieci giorni fa ho preso appuntamento per dirgli che se non si risolve il problema possiamo dire addio al calcio. In Champions League un padre ed un figlio possono avere due squadre, in Italia no: un fondo straniero si muove così, quando un anno fa mi hanno offerto 2,5 miliardi e mezzo per il Napoli mi sono chiesto: ma mi servono? Avrei dovuto comprarmi una squadra in Inghilterra, ma io ho origini napoletane. Mi chiedevo ...

