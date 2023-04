De Laurentiis: "Il calcio va inteso come un' impresa" (Di mercoledì 5 aprile 2023) Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato durante "Merger & Acquisition Summit 2023", evento che si è svolto a Milano, ecco le sue parole: "Il problema è vasto e complesso ma allo stesso tempo semplicissimo. O il calcio viene inteso come un’impresa e purtroppo in Italia lo è a metà o non si va da nessuna parte. Il mio modello è sempre stato il cinema, avendo toccato con mano circa 400 film. Ho imparato a fare il mestiere dell’imprenditore puro con i film che si devono autofinanziare esaminando il mercato e la valenza del committente che è il pubblico. Avevo giocato a basket da bambino, non sapevo nulla del calcio, venivo portato dalla mia famiglia allo stadio a venire il Napoli con il ciuccio e la coreografia cinematografica che ci accompagnava negli anni ’50. ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 5 aprile 2023) Aurelio De, presidente del Napoli, ha parlato durante "Merger & Acquisition Summit 2023", evento che si è svolto a Milano, ecco le sue parole: "Il problema è vasto e complesso ma allo stesso tempo semplicissimo. O ilvieneun’e purtroppo in Italia lo è a metà o non si va da nessuna parte. Il mio modello è sempre stato il cinema, avendo toccato con mano circa 400 film. Ho imparato a fare il mestiere dell’imprenditore puro con i film che si devono autofinanziare esaminando il mercato e la valenza del committente che è il pubblico. Avevo giocato a basket da bambino, non sapevo nulla del, venivo portato dalla mia famiglia allo stadio a venire il Napoli con il ciuccio e la coreografia cinematografica che ci accompagnava negli anni ’50. ...

