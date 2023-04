De Laurentiis: «Il calcio italiano in tv ha perso 2,5 milioni di abbonati. Non cedo il Napoli» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis all’evento “Merger & Acquisition Summit 2023” in svolgimento a Milano. Ha parlato del rapporto tra calcio e impresa. Tratto da calcioNapoli24. “Il problema è vasto e complesso ma allo stesso tempo semplicissimo. O il calcio viene inteso come un’impresa e purtroppo in Italia lo è a metà o non si va da nessuna parte. Il mio modello è sempre stato il cinema, avendo toccato con mano circa 400 film. Ho imparato a fare il mestiere dell’imprenditore puro con i film che si devono autofinanziare esaminando il mercato e la valenza del committente che è il pubblico. Avevo giocato a basket da bambino, non sapevo nulla del calcio, venivo portato dalla mia famiglia allo stadio a venire il Napoli con il ciuccio e la coreografia ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 aprile 2023) Le dichiarazioni di Aurelio Deall’evento “Merger & Acquisition Summit 2023” in svolgimento a Milano. Ha parlato del rapporto trae impresa. Tratto da24. “Il problema è vasto e complesso ma allo stesso tempo semplicissimo. O ilviene inteso come un’impresa e purtroppo in Italia lo è a metà o non si va da nessuna parte. Il mio modello è sempre stato il cinema, avendo toccato con mano circa 400 film. Ho imparato a fare il mestiere dell’imprenditore puro con i film che si devono autofinanziare esaminando il mercato e la valenza del committente che è il pubblico. Avevo giocato a basket da bambino, non sapevo nulla del, venivo portato dalla mia famiglia allo stadio a venire ilcon il ciuccio e la coreografia ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : De Laurentiis: «Il calcio italiano in tv ha perso 2,5 milioni di abbonati. Non cedo il Napoli» «Avevamo 4,3 milioni… - sportface2016 : #Napoli, #DeLaurentiis vuole la rivoluzione: 'Il calcio va rivisitato. Troppi quindici minuti di intervallo. E noi… - napolista : #DeLaurentiis: «In questi giorni incontro #Piantedosi, o si eliminano i violenti o diciamo addio al #calcio» Parla… - Tutto_CalcioNew : #DeLaurentiis: 'Mi offrirono 2,5 miliardi per il #Napoli' #tuttocalcionews #calcio - violanews : ??Tranchant il patron del #Napoli #DeLaurentiis su #Nardella, il #Franchi e #Commisso????? -