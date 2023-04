(Di mercoledì 5 aprile 2023) L'uno accanto all'altro in giacca e cravatta, come se fosse il terzo tempo del post partita di domenica. Paoloe Aurelio Desi ritrovano ao tre giorni dopo il poker rossonero ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : De Laurentiis: 'I fondi? Gente incompetente'. Scaroni: 'Con loro il Milan ha moltiplicato il fatturato' - DaUnaStoriaVera : RT @CalcioFinanza: Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis senza freni tra fondi, stadi e pay-tv: «#Sky sta chiudendo in Germania e sta… - Fprime86 : RT @CalcioFinanza: Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis senza freni tra fondi, stadi e pay-tv: «#Sky sta chiudendo in Germania e sta… - fluconomics : RT @CalcioFinanza: Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis senza freni tra fondi, stadi e pay-tv: «#Sky sta chiudendo in Germania e sta… - Tomas1374 : RT @CalcioFinanza: Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis senza freni tra fondi, stadi e pay-tv: «#Sky sta chiudendo in Germania e sta… -

Paolo Scaroni e Aurelio Desi ritrovano a Milano tre giorni dopo il poker rossonero al ... Argomenti: i, i diritti tv, il fatturato, gli stadi, gli sponsor. Tema stadi ADL prende la ...Paolo Scaroni e Aurelio Desi ritrovano a Milano tre giorni dopo il poker rossonero al ... Argomenti: i, i diritti tv, il fatturato, gli stadi, gli sponsor. CapitoloToni netti ...Il Napoli ha un valore È un giocattolo della famiglia De, per cui non vedo motivi per cederlo fin quando non ci stancheremo. Il Bari Va venduto fin quando non cambiamo la legge, se la ...

De Laurentiis: "I fondi Gente incompetente". Scaroni: "Con loro il Milan ha moltiplicato il fatturato" La Gazzetta dello Sport

Il presidente del Napoli si riferiva all’ad della Lega Serie A non all’amministratore delegato del Calcio Napoli Chiavelli De Laurentiis stamattina ha parlato ... Altrimenti puoi chiamare tutti i ...Puoi mettere tutti i manager più bravi, ma i fondi quando vedono che non c'è trippa per gatti scappano". Per quanto riguarda gli stadi, invece, per De Laurentiis "siamo indietro anni luce rispetto a ...