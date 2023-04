(Di mercoledì 5 aprile 2023) "O il calcio lo si intende come un'impresa, e purtroppo in Italia lo è a metà, o non si va da nessuna parte. I fondi sono una cosa importantissima, ma i fondi di solito devono investire in un settore ...

Aurelio De, presidente del Napoli, ha parlato durante "Merger & Acquisition Summit 2023", evento ...stadi devono dare redditività se aperti 365 giorni l'anno, non per 20 partite". "Siamo ...Per quanto riguardastadi, invece, per De"siamo indietro anni luce rispetto a Inghilterra e altre nazioni. Ma il problema degli stadi, dispiace doverlo dire, è che siamo il Paese in ...... ci sono anche personaggi che non hannoattributi per lanciarsi e nuotare nell'oceano, perche' ... Guardando al settore in generale, Deha sottolineato che "il problema e' vasto e ...

De Laurentiis, gli stadi nuovi siamo il paese delle mafie - Lombardia Agenzia ANSA

Eccezionalmente, andrò a vedere Napoli-Milan in trasferta... Non vado neanche a Inter-Milan, perché non mi va di vedere questi colori che non mi sono familiari". Gli risponde il patron del Napoli De ...Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, intervenuto durante l'evento "Merger & Acquisition Summit 2023" organizzato dal Sole 24 Ore. "Cinque anni prima di acquistarlo, offrii 125 ...