De Laurentiis contro Nardella | “Un nemico del calcio italiano”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #DeLaurentiis contro #Nardella: 'Un nemico del calcio italiano' - SelRiccardo : @Lelo49457 @mirkocalemme poteva dire proprietà, bene, azienda della famiglia de laurentiis e nessuno avrebbe detto… - vincitunews : De Laurentiis, dalle “pecore nere” allo scudetto “ammosciato” L’unico argomento che non lo preoccupa il president… - ilmouses : @sscnapoli Mi spiegate che avete contro de Laurentiis? Non ho seguito la vicenda, è per i biglietti di Champions senza preavviso? - Woland40550587 : @MaQualeFrizione La curva A alleata con i milanisti nei cori contro De Laurentiis. L'emblema del sottosviluppo culturale e sportivo. -

... dove i due presidenti saranno. Scaroni ha preso la parola, scherzandoci un po' su: "Andrò a ... Deha replicato a modo suo: "Anche io non andrò a Milano. Vediamo a chi porta meglio". ......nuova leggela pirateria. Puoi mettere tutti i manager più bravi, ma i fondi quando vedono che non c'è trippa per gatti scappano". Per quanto riguarda gli stadi, invece, per De"......il caro biglietti, la società può fare i prezzi che ritiene opportuno, noi abbiamo pagato 50 euro a Gela, non polemizziamo per 50 euro col Milan. Ma si scontra con la frase di Desu ...

Napoli, De Laurentiis contro gli ultras: «Non sono veri tifosi ma delinquenti, basta piangersi addosso sui pre ilmattino.it

“Cinque anni prima di acquistarlo, offrii 125 miliardi di lire per comprarlo da Ferlaino che mi fece causa -aggiunge De Laurentiis. Poi ero a Capri e lessi che il Napoli era fallito, decisi di ...Il Corriere del Mezzogiorno ha svelato alcune novità in merito alle proteste dei tifosi del Napoli contro Aurelio De Laurentiis, presidente azzurro: "Nuovi sviluppi su quanto accaduto domenica sera al ...