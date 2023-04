De Laurentiis chiede ordine e sicurezza in cambio dello scudetto, impossibile dargli torto (Libero) (Di mercoledì 5 aprile 2023) Libero commenta la spaccatura all’interno della tifoseria del Napoli, con gli ultras schierati contro il presidente De Laurentiis e i tafferugli in Curva B durante Napoli-Milan di campionato. Un pezzo a firma di Leonardo Iannacci in cui si sottolinea l’eterna incapacità di Napoli a godersi quanto ha di buono. “Napoli, città delle mille contraddizioni nella quale tutto è bellissimo o bruttissimo e dove non sai mai se quella che va a iniziare è una brutta giornata o una bella giornata di pioggia, sembra non voglia godersi appieno il terzo scudetto”. Iannacci esalta De Laurentiis, l’uomo che “ha salvato il Napoli portandolo dalla serie C all’imminente tricolore, occupando un posto sicuro nell’aristocrazia del calcio europeo grazie a una gestione ineccepibile”, ma che è finito nel mirino di alcune frange estreme di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 aprile 2023)commenta la spaccatura all’interno della tifoseria del Napoli, con gli ultras schierati contro il presidente Dee i tafferugli in Curva B durante Napoli-Milan di campionato. Un pezzo a firma di Leonardo Iannacci in cui si sottolinea l’eterna incapacità di Napoli a godersi quanto ha di buono. “Napoli, città delle mille contraddizioni nella quale tutto è bellissimo o bruttissimo e dove non sai mai se quella che va a iniziare è una brutta giornata o una bella giornata di pioggia, sembra non voglia godersi appieno il terzo”. Iannacci esalta De, l’uomo che “ha salvato il Napoli portandolo dalla serie C all’imminente tricolore, occupando un posto sicuro nell’aristocrazia del calcio europeo grazie a una gestione ineccepibile”, ma che è finito nel mirino di alcune frange estreme di ...

