De Laurentiis: “15 milioni fans negli States e solo 54 maglie vendute: perciò lasciai Kappa” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Aurelio De Laurentiis racconta il motivo per cui lasciò Kappa: con 15 milioni di fans negli States solo 54 maglie vendute Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, ha parlato anche quest’oggi a margine dell’evento che si sta svolgendo a Milano: ‘Merger & Acquisition Summit 2023’: “Calcio è impresa? Ho visto che c’era una malversazione da parte di grosse compagnie come Nike, Adidas, Puma le quali arrivavano e foraggiavano agenti e calciatori. Per cui era sempre una lotta al coltello. “Se vuoi venire nel Napoli devi distruggere il contratto che hai con questi signori altrimenti non puoi venire da noi”. Ad un certo punto io non ho avuto più la voglia di lavorare con Kappa e ho chiamato il mio amico ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 5 aprile 2023) Aurelio Deracconta il motivo per cui lasciò: con 15di54Aurelio De, patron del Napoli, ha parlato anche quest’oggi a margine dell’evento che si sta svolgendo a Milano: ‘Merger & Acquisition Summit 2023’: “Calcio è impresa? Ho visto che c’era una malversazione da parte di grosse compagnie come Nike, Adidas, Puma le quali arrivavano e foraggiavano agenti e calciatori. Per cui era sempre una lotta al coltello. “Se vuoi venire nel Napoli devi distruggere il contratto che hai con questi signori altrimenti non puoi venire da noi”. Ad un certo punto io non ho avuto più la voglia di lavorare cone ho chiamato il mio amico ...

