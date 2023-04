Danilo, ora da che parte stai? Cambia rispetto ieri: «Razzismo argomento serio» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Danilo, difensore e capitano della Juventus, il giorno dopo la semifinale di andata di Coppa Italia pareggiata contro la Juventus è tornato a parlare dei cori razzisti contro Romelu Lukaku, Cambiando versione rispetto quanto detto ieri dopo la sfida (vedi QUI). ORA DIVERSO – Romelu Lukaku segna il gol del pareggio ieri sul finale di Juventus-Inter ed esulta rispondendo a suo modo ai cori razzisti dei tifosi bianconeri. Danilo al termine della partita giudica giusta la scelta di espellere l’attaccante belga in quanto avrebbe – a detta sua – provocato la curva della Juventus. Il giorno dopo, però, il brasiliano è tornato a parlare del tema Razzismo: «Il Razzismo è un argomento troppo serio per essere trattato in maniera ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 5 aprile 2023), difensore e capitano della Juventus, il giorno dopo la semifinale di andata di Coppa Italia pareggiata contro la Juventus è tornato a parlare dei cori razzisti contro Romelu Lukaku,ndo versionequanto dettodopo la sfida (vedi QUI). ORA DIVERSO – Romelu Lukaku segna il gol del pareggiosul finale di Juventus-Inter ed esulta rispondendo a suo modo ai cori razzisti dei tifosi bianconeri.al termine della partita giudica giusta la scelta di espellere l’attaccante belga in quanto avrebbe – a detta sua – provocato la curva della Juventus. Il giorno dopo, però, il brasiliano è tornato a parlare del tema: «Ilè untroppoper essere trattato in maniera ...

