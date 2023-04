Damiani, presidente del Lecce: "Dobbiamo fare l'impossibile in queste dieci gare, non siamo ancora salvi" (Di mercoledì 5 aprile 2023) Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato al "Nuovo Quotidiano di Puglia", queste le sue parole: “Le dieci partite che restano sino al termine della stagione rappresentano una grande opportunità per concludere al meglio un percorso che potrebbe rivelarsi straordinario. Ciò che conta è che sia fatto davvero l’impossibile in queste dieci gare, che giocheremo con un piccolo vantaggio di classifica, significativo, ma non ancora decisivo, senza guardare in faccia gli avversari, i concorrenti. Che ci si senta tutti protagonisti e tutti coinvolti. Io sono qui ad assumermi le mie responsabilità e non mi darò pace fino a che non sarò certo che sia fatto tutto ciò che è necessario per affrontare al meglio ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 5 aprile 2023) Saverio Sticchidel, ha parlato al "Nuovo Quotidiano di Puglia",le sue parole: “Lepartite che restano sino al termine della stagione rappresentano una grande opportunità per concludere al meglio un percorso che potrebbe rivelarsi straordinario. Ciò che conta è che sia fatto davvero l’in, che giocheremo con un piccolo vantaggio di classifica, significativo, ma nondecisivo, senza guardare in faccia gli avversari, i concorrenti. Che ci si senta tutti protagonisti e tutti coinvolti. Io sono qui ad assumermi le mie responsabilità e non mi darò pace fino a che non sarò certo che sia fatto tutto ciò che è necessario per affrontare al meglio ...

