Dalmine | tentato furto alle scuole medie all’alba | forzata una porta

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 5 aprile 2023). Un, ma senza refurtiva. Nella prima mattinata di mercoledì (5 aprile) qualcuno ha fatto irruzione all’interno delleCamozzi di, ma non hato via nulla. Il fatto si è verificato intorno6.30 in via Manzoni: la Sicurezza Italiana ha ricevuto il segnale d’allarme ed è immediatamente intervenuta sul posto con una pattuglia. Gli agenti hanno riscontrato segni di forzatura su unasul retro rispetto all’ingresso principale. Una volta entrati all’interno dell’edificio, non sono stati riscontrati altri segni di effrazione, furti o danni. I malviventi non sono stati rintracciati. Sul posto per i rilievi sono intervenuti anche i carabinieri di Zingonia. Dopo l’arrivo di professori e ...