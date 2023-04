Dalla Finlandia alla Francia, soffia forte il vento di destra: Le Pen in testa a tutti i sondaggi (Di mercoledì 5 aprile 2023) Se domenica prossima si votasse in Francia per il primo turno delle presidenziali, i francesi sceglierebbero in maggioranza Marine Le Pen, capogruppo Rassemblement National, a fronte di qualunque candidato della maggioranza. Questo quanto emerge da un sondaggio Ifop-Fiducial per Sud Radio e Le Figaro Magazine, mentre – in piena crisi sulla riforma delle pensioni – il governo ha avviato consultazioni per cercare di uscire dall’impasse. Dopo la Finlandia, dunque, anche in Francia il vento di destra spira forte, come in Italia, del resto… In Francia Marine Le Pen approfitta delle proteste sulle pensioni Se il candidato della maggioranza fosse al primo turno il leader del Modem François Bayrou l’ex presidente del Rassemblement National potrebbe ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Se domenica prossima si votasse inper il primo turno delle presidenziali, i francesi sceglierebbero in maggioranza Marine Le Pen, capogruppo Rassemblement National, a fronte di qualunque candidato della maggioranza. Questo quanto emerge da uno Ifop-Fiducial per Sud Radio e Le Figaro Magazine, mentre – in piena crisi sulla riforma delle pensioni – il governo ha avviato consultazioni per cercare di uscire dall’impasse. Dopo la, dunque, anche inildispira, come in Italia, del resto… InMarine Le Pen approfitta delle proteste sulle pensioni Se il candidato della maggioranza fosse al primo turno il leader del Modem François Bayrou l’ex presidente del Rassemblement National potrebbe ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SBidimedia : ??Finlandia, Sanna Marin addio. Il partito socialdemocratico sorpassato dal centrodestra di Kokoomus e dalla destra… - nicola_nicogar : @tassagency_en Di sicuro le relazioni saranno più complicate, la Finlandia doveva restare fuori dalla Nato per farv… - vikiluda : RT @VEParsi1: L'ingresso della Finlandia nella NATO rende in maniera plastica la sconfitta strategica del despota del Cremlino. Ora occorre… - Marcos_5408 : @VEParsi1 Ma lei davvero pensa che la #Finlandia nella NATO è una cosa bella e sicura per la #Finlandia e l’#Europa… - Carloni1970 : RT @ilfoglio_it: Entra nella Nato la Finlandia, uno degli attori del 'Grande nord', sul cui controllo Putin ha investito. Ma ciò che non è… -