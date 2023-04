Dal 27 aprile al cinema “Beau ha paura” con Joaquin Phoenix e Nathan Lane (Di mercoledì 5 aprile 2023) ROMA – Dalle sue paure più profonde nasce la più grande delle avventure. “Beau ha paura”, il nuovo, visionario film di Ari Aster con il premio Oscar Joaquin Phoenix (‘Lei’, ‘Joker’), Nathan Lane, Amy Ryan, Parker Posey e Patti LuPone, arriverà in tutte le sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 27 aprile, mentre negli Stati Uniti uscirà già il 14. Nel cast anche Stephen McKinley Henderson, Hayley Squires, Denis Ménochet, Kylie Rogers, Armen Nahapetian e Zoe Lister-Jones. La pellicola è una produzione A24, ma verrà distribuita nel nostro Paese da I Wonder Pictures. Visto il ricco parterre di attori, sarà assolutamente da non perdere. Ricordiamo che intanto Phoenix è impegnato, proprio in queste settimane, nelle riprese ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 5 aprile 2023) ROMA – Dalle sue paure più profonde nasce la più grande delle avventure. “ha”, il nuovo, visionario film di Ari Aster con il premio Oscar(‘Lei’, ‘Joker’),, Amy Ryan, Parker Posey e Patti LuPone, arriverà in tutte le saletografiche italiane a partire dal prossimo 27, mentre negli Stati Uniti uscirà già il 14. Nel cast anche Stephen McKinley Henderson, Hayley Squires, Denis Ménochet, Kylie Rogers, Armen Nahapetian e Zoe Lister-Jones. La pellicola è una produzione A24, ma verrà distribuita nel nostro Paese da I Wonder Pictures. Visto il ricco parterre di attori, sarà assolutamente da non perdere. Ricordiamo che intantoè impegnato, proprio in queste settimane, nelle riprese ...

