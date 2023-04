Dal 13 aprile a Pompei ritornano gli Incontri di Valore. Il patron Nicola Ruocco: Ospiti e autori d’eccezione (Di mercoledì 5 aprile 2023) Al via la kermesse letteraria “Gli Incontri di Valore”, promossa a Pompei dal manager Nicola Ruocco. Dal 13 aprile fino a tutto luglio 15 appuntamenti con Ospiti prestigiosi del mondo della cultura, della politica, della saggistica, dello sport, e della musica. Un programma ricco di contenuti ed approfondimenti tematici caratterizzato dalla presentazione di libri da parte degli Ospiti in un esclusivo “talk salotto”. “Quello degli Incontri di Valore – si legge in una nota – è oggi uno straordinario esempio di appuntamento culturale fondato su un concetto di positiva condivisione e riflessione sulle principali tematiche della nostra attualità, tramite il magico strumento di accrescimento e stimolo rappresentato dai ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 aprile 2023) Al via la kermesse letteraria “Glidi”, promossa adal manager. Dal 13fino a tutto luglio 15 appuntamenti conprestigiosi del mondo della cultura, della politica, della saggistica, dello sport, e della musica. Un programma ricco di contenuti ed approfondimenti tematici caratterizzato dalla presentazione di libri da parte degliin un esclusivo “talk salotto”. “Quello deglidi– si legge in una nota – è oggi uno straordinario esempio di appuntamento culturale fondato su un concetto di positiva condivisione e riflessione sulle principali tematiche della nostra attualità, tramite il magico strumento di accrescimento e stimolo rappresentato dai ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiPlay : L’adolescenza è una tragedia. Eppure, a pensarci bene, è anche una commedia. E allora, perché non raccontarla affid… - mirkonicolino : I legali della #Juventus hanno depositato una memoria difensiva aggiuntiva per il ricorso al Collegio di Garanzia d… - eravamoindiani : RT @SMaurizi: 1. il 5 aprile 2010, #WikiLeaks rivelò video #CollateralMurder in cui si vedeva un elicottero americano Apache sparare su ci… - CIPnotizie : ? #Golf: 'Open d’Italia Disabili – Sanofi' il torneo internazionale del circuito European Disabled Golf Association… - lacittanews : UPAS Un posto al sole anticipazioni dal 10 al 14 aprile: Viola in crisi per aver scelto Eugenio, Rosa e Damiano fan… -