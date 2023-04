Daft Punk perché si sono sciolti? La spiegazione di Thomas Bengalter (Di mercoledì 5 aprile 2023) Le motivazioni che hanno portato alla scioglimento dei Daft Punk, sono state spiegate da Thomas Bengalter, che insieme a Guy-Manuel de Homem-Christo formava il celebre duo elettropop francese. In un’intervista alla BBC ha spiegato: «Per questo personaggio, l’ultima cosa che vorrei, oggi, nel 2023 è essere un robot» ha detto. Il riferimento è ai costumi di scena robotici che lui e il suo compagno indossavano durante le loro esibizioni e che celavano i loro volti. Un espediente geniale, che però, secondo Bengalter, rischiava di allontanarli dall’umanità. Dunque, per Thomas Bengalter è stato bello sfruttare l’onda della tecnologia per imprimere il marchio dei Daft Punk nella storia del pop, ma era arrivato il momento di ... Leggi su cultweb (Di mercoledì 5 aprile 2023) Le motivazioni che hanno portato alla scioglimento deistate spiegate da, che insieme a Guy-Manuel de Homem-Christo formava il celebre duo elettropop francese. In un’intervista alla BBC ha spiegato: «Per questo personaggio, l’ultima cosa che vorrei, oggi, nel 2023 è essere un robot» ha detto. Il riferimento è ai costumi di scena robotici che lui e il suo compagno indossavano durante le loro esibizioni e che celavano i loro volti. Un espediente geniale, che però, secondo, rischiava di allontanarli dall’umanità. Dunque, perè stato bello sfruttare l’onda della tecnologia per imprimere il marchio deinella storia del pop, ma era arrivato il momento di ...

