Dacia Eco-G | una soluzione economica | ecologica e dal look moderno

COMO (ITALPRESS) – Dacia si conferma leader di vendite nel mercato auto privati: oltre 22.700 immatricolazioni solo nel primo trimestre del 2023. Questo è il dato principale della robustezza della casa automobilistica illustrato oggi nel corso della presentazione della gamma di veicoli GPL. Propria questi modelli hanno conosciuto nel corso degli anni un trend positivo che si è sempre più consolidato. "In Europa dal 2009 sono più di 600 mila le immatricolazioni di Dacia. In Italia circa 240 mila, quindi il 40% dei volumi Europa vengono fatti dal nostro paese. Dal 2019 Dacia è al primo posto in Italia" ha spiegato Luca Baglieri, Communications Manager di Dacia. Un primato quello del marchio che può fregiarsi di un market share di oltre il 40% nei primi mesi del 2023, ed una crescita del 33% rispetto allo stesso periodo ...

