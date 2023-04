Da Roma a Pechino | chi vuole capire le intenzioni di Xi in Ucraina

Leggi su formiche

(Di mercoledì 5 aprile 2023) “Continueremo a garantire a 360 gradi il sostegno al presidente Volodymyr Zelensky e al popolo ucraino fin quando questo sarà necessario”, ha spiegato Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, nelle dichiarazioni alla stampa dopo l’incontro con Pedro Sánchez, presidente del governo spagnolo. “Ragioniamo anche di come favorire passi in avanti verso una pace giusta e rispettosa dell’integrità territoriale e della sovranità”, ha aggiunto la presidente del Consiglio ricordando che “l’Italia ospiterà, a fine aprile, una conferenza sulla ricostruzione dell’. Per cui stiamo già lavorando per il futuro, per la ricostruzione e anche su questo ci troviamo d’accordo”, ha aggiunto. Tanti i temi del bilaterale tra i due leader, una conservatrice e un socialista, che sembrano aver trovato una certa sintonia nonostante le differenze politiche (che ...