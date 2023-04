Da Laetitia Casta a Sharon Eyal in Christian Dior couture, al via 66 Festival di Spoleto (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Il Festival di Spoleto rappresenta un’eccellenza del nostro paese, è una delle manifestazioni più importanti al mondo, nato da un talento visionario come quello del maestro Menotti, una manifestazione che è un valore da sostenere per il nostro Ministero”. Con queste parole il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi ha esordito partecipando nei saloni del Collegio Romano alla conferenza di presentazione della 66esima edizione del Festival di Spoleto (direzione artistica Monique Veaute, manifesto firmato dal ‘signore’ della Transavanguardia Enzo Cucchi) che si svolgerà dal 23 giugno al 9 luglio. “Il numero 66 in ambiti di numerologia significa arte, creatività, capacità intellettuali. Ed è stato proprio questo, sin dall’inizio l’obiettivo del Festival di Spoleto, rappresentare ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Ildirappresenta un’eccellenza del nostro paese, è una delle manifestazioni più importanti al mondo, nato da un talento visionario come quello del maestro Menotti, una manifestazione che è un valore da sostenere per il nostro Ministero”. Con queste parole il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi ha esordito partecipando nei saloni del Collegio Romano alla conferenza di presentazione della 66esima edizione deldi(direzione artistica Monique Veaute, manifesto firmato dal ‘signore’ della Transavanguardia Enzo Cucchi) che si svolgerà dal 23 giugno al 9 luglio. “Il numero 66 in ambiti di numerologia significa arte, creatività, capacità intellettuali. Ed è stato proprio questo, sin dall’inizio l’obiettivo deldi, rappresentare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... roman_jacobite : @TitvsImperator2 @TheExtremista Laetitia casta vista una volta a Roma: tanta voglia di rivivere il De Bello Gallico. ?? - Caterinadiiorgi : Dior Mumbai Sfilata 2023: guest Laetitia Casta, Deva Cassel e Cara Delevingne, tutti i look - infoitcultura : Laetitia Casta e la figlia Sahteene Sednaoui da Dior a Mumbai sono l'elogio della bellezza mamma - NoneofOlvier : @lastknight @Soldina_ Ma perché devono essere per forza italiane? Le edizioni di maggior successo hanno avuto anche… - FARRAH_LOVE1 : Check out COSMOPOLITAN FRANCE 1997 CARRE OTIS LAETITIA CASTA CARLA BRUNI YAMILA DIAZ RARE -