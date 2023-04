Da Juan Jesus ad Elmas, Spalletti valuta alcuni cambi contro il Lecce (Di mercoledì 5 aprile 2023) Corriere dello Sport – . Nella sfida di venerdì contro il Lecce, Luciano Spalletti potrebbe … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 5 aprile 2023) Corriere dello Sport – . Nella sfida di venerdìil, Lucianopotrebbe … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? Rinnovato il contratto di Juan Jesus. ?? - MaggicaPolly : @poer104 far sentire i tacchetti come fece Juan Jesus con Messi in quel Roma Barcellona a me tanto caro. - cascipatrizia : @ferrara889 @ZZiliani @andreaabodi @FIGC Mandiamoli tutti alla @juventusfc ,io l'ho fatto. L'indifferenza è complic… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Lecce-Napoli, Spalletti pensa a qualche cambio: spazio a Elmas, Lozano e Juan Jesus - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Lecce-Napoli, Spalletti pensa a qualche cambio: spazio a Elmas, Lozano e Juan Jesus -