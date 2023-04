Curva A, portavoce: "Martedì manderemo un modulo alla società per il materiale per Napoli-Verona" (Di mercoledì 5 aprile 2023) Un portavoce della Curva A, è intervenuto a "Forza Napoli Sempre", su Radio Marte, queste le sue dichiarazioni: "Parlo a nome della Curva A, non parlerò di altre cose di altri settori perché non le conosco e non faccio il giudice. Sulla nostra grossa manifestazione di sabato, il volantino l'avete letto tutti e bisogna fare chiarezza. In Curva A 'la fede non ha prezzo', la manifestazione non era contro il caro biglietti, la società può fare i prezzi che ritiene opportuno, noi abbiamo pagato 50 euro a Gela, non polemizziamo per 50 euro col Milan. Ma si scontra con la frase di De Laurentiis su più famiglie e meno ultras, e non è una buona politica per riempire lo stadio di famiglia visto il reddito pro capite che è diverso da altre città. La nostra protesta è solo per tornare ad ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 5 aprile 2023) UndellaA, è intervenuto a "ForzaSempre", su Radio Marte, queste le sue dichiarazioni: "Parlo a nome dellaA, non parlerò di altre cose di altri settori perché non le conosco e non faccio il giudice. Sulla nostra grossa manifestazione di sabato, il volantino l'avete letto tutti e bisogna fare chiarezza. InA 'la fede non ha prezzo', la manifestazione non era contro il caro biglietti, lapuò fare i prezzi che ritiene opportuno, noi abbiamo pagato 50 euro a Gela, non polemizziamo per 50 euro col Milan. Ma si scontra con la frase di De Laurentiis su più famiglie e meno ultras, e non è una buona politica per riempire lo stadio di famiglia visto il reddito pro capite che è diverso da altre città. La nostra protesta è solo per tornare ad ...

