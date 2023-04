Curling, Mondiali maschili Ottawa 2023: una grande Italia stende gli Usa (Di mercoledì 5 aprile 2023) Una Italia praticamente perfetta domina dall’inizio alla fine contro gli Usa e vince 11-4 nell’ottavo match valido per i Mondiali maschili di Curling 2023 che si stanno disputando a Ottawa. Giovanella, Arman, Mosaner e Retornaz non sbagliano quasi mai e riescono a trovare la quinta vittoria in otto partite giocate restando in corsa per i primi sei posti, validi per la zona playoff per accedere alle semifinali a cui andranno direttamente la prima e la seconda classificata. Usa che scendono in 9ª posizione con 3 vittorie e 5 sconfitte. Nella prossima giornata gli azzurri sono attesi contro la Repubblica Ceca nella giornata di domani Primo end con gli americani che sfruttano la mano favorevole e riescono a portarsi in vantaggio 1-0 nonostante una buona difesa del centro degli azzurri. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 aprile 2023) Unapraticamente perfetta domina dall’inizio alla fine contro gli Usa e vince 11-4 nell’ottavo match valido per idiche si stanno disputando a. Giovanella, Arman, Mosaner e Retornaz non sbagliano quasi mai e riescono a trovare la quinta vittoria in otto partite giocate restando in corsa per i primi sei posti, validi per la zona playoff per accedere alle semifinali a cui andranno direttamente la prima e la seconda classificata. Usa che scendono in 9ª posizione con 3 vittorie e 5 sconfitte. Nella prossima giornata gli azzurri sono attesi contro la Repubblica Ceca nella giornata di domani Primo end con gli americani che sfruttano la mano favorevole e riescono a portarsi in vantaggio 1-0 nonostante una buona difesa del centro degli azzurri. ...

