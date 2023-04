Curling, Mondiali maschili 2023: Italia torna alla vittoria e resta in corsa, sconfitta 8-3 la Nuova Zelanda (Di mercoledì 5 aprile 2023) torna al successo l’Italia ai Mondiali di Curling maschile in corso ad Ottawa, Canada. Dopo la sconfitta patita all’extra-end contro la Norvegia, il quartetto azzurro è riuscito ad avere la meglio con il punteggio di 8-3 della Nuova Zelanda, conquistando il quarto successo su sette partite. Un match in cui si partiva favoriti, ma che in ogni caso non si è rivelato una passeggiata contro gli oceanici ancora a secco di vittorie in questa competizione iridata. Una vittoria che permette all’Italia di rimanere in settima posizione in classifica prima delle due sfide odierne contro Stati Uniti e Svezia in cui si deve assolutamente provare a rientrare tra le prime sei. RISULTATI E CLASSIFICA IL CALENDARIO DELL’Italia: DATE, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 aprile 2023)al successo l’aidimaschile in corso ad Ottawa, Canada. Dopo lapatita all’extra-end contro la Norvegia, il quartetto azzurro è riuscito ad avere la meglio con il punteggio di 8-3 della, conquistando il quarto successo su sette partite. Un match in cui si partiva favoriti, ma che in ogni caso non si è rivelato una passeggiata contro gli oceanici ancora a secco di vittorie in questa competizione iridata. Unache permette all’di rimanere in settima posizione in classifica prima delle due sfide odierne contro Stati Uniti e Svezia in cui si deve assolutamente provare a rientrare tra le prime sei. RISULTATI E CLASSIFICA IL CALENDARIO DELL’: DATE, ...

