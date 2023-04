Curling, l’Italia mostra i muscoli ai Mondiali! USA demoliti in uno ‘spareggio’ cruciale per i playoff (Di mercoledì 5 aprile 2023) l’Italia ha sconfitto gli USA con un perentorio 11-4 e ha infilato la quinta vittoria ai Mondiali 2023 di Curling maschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ottawa (Canada). Gli azzurri, che nella notte avevano regolato la Nuova Zelanda, sono riusciti a battere i Campioni Olimpici di PyeongChang 2018 in quello che era un crocevia cruciale per le ambizioni di qualificazione alla fase a eliminazione diretta (le prime due classificate del round robin accedono direttamente alle semifinali, le formazioni tra il terzo e il sesto posto disputano i playoff). Il quartetto tricolore, che nella passata rassegna iridata si mise al collo la medaglia di bronzo, si trova ora al sesto posto in classifica generale e continua a sognare in grande, ma saranno davvero decisive le prossime tre partite: domani (ore 15.00) contro la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023)ha sconfitto gli USA con un perentorio 11-4 e ha infilato la quinta vittoria ai Mondiali 2023 dimaschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ottawa (Canada). Gli azzurri, che nella notte avevano regolato la Nuova Zelanda, sono riusciti a battere i Campioni Olimpici di PyeongChang 2018 in quello che era un croceviaper le ambizioni di qualificazione alla fase a eliminazione diretta (le prime due classificate del round robin accedono direttamente alle semifinali, le formazioni tra il terzo e il sesto posto disputano i). Il quartetto tricolore, che nella passata rassegna iridata si mise al collo la medaglia di bronzo, si trova ora al sesto posto in classifica generale e continua a sognare in grande, ma saranno davvero decisive le prossime tre partite: domani (ore 15.00) contro la ...

