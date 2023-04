Cupcakes | i dolcetti che fanno primavera | allegri e colorati | buonissimi!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Isono tortine americane glassate con crema al burro, perfette per far festa. Impasto e decorazioni sono semplici ed in lampo trasformerete questiin mini capolavori. La loro storia inizia oltre due secoli fa negli Stati Uniti. Già sul finire del Settecento la ricetta appare nel primo libro americano di cucina, testimonianza della sua enorme diffusione. Il loro nome probabilmente deriva dalla modalità in cui venivano cotti, ovvero in tazze (da qui l’uso, nel nome, di cup) di coccio, che permettevano di risparmiare tempo e dosare perfettamente gli ingredienti. Il loro successo ai giorni nostri è dovuto soprattutto alla possibilità di sbizzarrirsi con gusti, decorazioni e glasse colorate. Curiose? Iniziamo!: ingredienti e preparazione. Questa è la ricetta base per preparare i, con un ...