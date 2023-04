Cup Solidale | ecco la startup che ti aiuta a trovare al volo le visite private sanitarie più convenienti

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Un Osservatorio che raccoglie 27.849 medici, 2.771 cliniche e 21 milioni di disponibilità aggiornate quotidianamente, comparando prezzi e tempi d’attesa per le principali prestazioni, offerte da soggetti privati, su tutto il territorio nazionale. Si tratta di uno strumento preziosissimo che offre una fotografia dinamica dei costi su base nazionale e provinciale con prezzo minimo, medio e massimo. “Nel momento in cui escono dallo studio del proprio medico con una ricetta, tante persone vengono prese dallo sconforto, perché sanno che dovranno passare molto tempo al telefono oppure online perla prestazione di cui hanno bisogno – sottolinea Leonardo Aloi, Ceo e co-founder dellaCup-. Spesso il compito sembra impossibile, soprattutto se la richiesta è urgente e non si vuole spendere una ...