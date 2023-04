Cugini: «In Italia nessuno sente cori. Perché ammonire Lukaku?» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Mimmo Cugini ritiene inconcepibile l’ammonizione nei confronti di Romelu Lukaku. Il giornalista parla dell’episodio su SportItalia e si lascia andare a polemiche contro l’arbitro. ERRORE – Mimmo Cugini non riesce a capire l’espulsione di Romelu Lukaku in Juventus-Inter: «Se gli fanno i cori razzisti, lui zittisce i tifosi, l’arbitro non sente niente e ammonisce Lukaku? La Procura Federale, gli ispettori, l’arbitro, nessuno sente? In Italia non sente nessuno, poi ci scandalizziamo. Il fallo di Lukaku su Gatti non era da rosso, perciò non andava espulso. In Italia non c’è coscienza di questa cosa, tutte le persone allo stadio fanno finta ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 5 aprile 2023) Mimmoritiene inconcepibile l’ammonizione nei confronti di Romelu. Il giornalista parla dell’episodio su Sporte si lascia andare a polemiche contro l’arbitro. ERRORE – Mimmonon riesce a capire l’espulsione di Romeluin Juventus-Inter: «Se gli fanno irazzisti, lui zittisce i tifosi, l’arbitro nonniente e ammonisce? La Procura Federale, gli ispettori, l’arbitro,? Innon, poi ci scandalizziamo. Il fallo disu Gatti non era da rosso, perciò non andava espulso. Innon c’è coscienza di questa cosa, tutte le persone allo stadio fanno finta ...

