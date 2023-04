Cuadrado ringrazia Gesù | sommerso da insulti razzisti sui social

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Juan, protagonista del gol e della successiva rissa con Handanovic in Juventus - Inter , ha utilizzato il proprio profilo Instagram per esprimere le sensazioni dopo il derby d'Italia ...

Juan, protagonista del gol e della successiva rissa con Handanovic in Juventus - Inter , ha utilizzato il proprio profilo Instagram per esprimere le sensazioni dopo il derby d'Italia ...' Peccato per il risultato. Ma in ogni momento gloria e onore a te, Signore Gesù'. Lo ha scritto sui suoi profili social Juan, protagonista della rissa post partita con Samir Handanovic nel finale convulso della semifinale di andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter, terminata in pareggio. L'esterno colombiano -

Cuadrado ringrazia Gesù, valanga di insulti razzisti Tutto Juve

Sul suo profilo Instagram Juan Cuadrado non ha mostrato alcun pentimento per lo scontro con Handanovic a fine partita, limitandosi a pubblicare una frase di circostanza sul risultato del match