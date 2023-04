Crociere, Costa Toscana torna a Napoli con un nuovo tour dedicato al Rione Sanità (Di mercoledì 5 aprile 2023) Costa Toscana torna a Napoli per il secondo anno consecutivo. Dopo la stagione invernale nel Golfo Arabico, l’ammiraglia battente bandiera italiana della flotta di Costa Crociere ha effettuato oggi il suo primo scalo del 2023, anno in cui sarà nuovamente protagonista dell’offerta di Crociere a Napoli.Costa Toscana visiterà Napoli ogni settimana, tutti i mercoledì, sino al 22 novembre 2023, per un totale di 43 scali, 10 in più rispetto a quelli del 2022. L’itinerario andrà alla scoperta di alcune delle più belle destinazioni di Italia, Francia e Spagna, tra atmosfere senza tempo, città d’arte, spiagge e paesaggi splendidi, con tappe a Napoli, Civitavecchia/Roma, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari.Oltre a Costa Toscana, nel 2023, in primavera ed ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 aprile 2023)per il secondo anno consecutivo. Dopo la stagione invernale nel Golfo Arabico, l’ammiraglia battente bandiera italiana della flotta diha effettuato oggi il suo primo scalo del 2023, anno in cui sarà nuovamente protagonista dell’offerta dia Napoli.Toscana visiterà Napoli ogni settimana, tutti i mercoledì, sino al 22 novembre 2023, per un totale di 43 scali, 10 in più rispetto a quelli del 2022. L’itinerario andrà alla scoperta di alcune delle più belle destinazioni di Italia, Francia e Spagna, tra atmosfere senza tempo, città d’arte, spiagge e paesaggi splendidi, con tappe a Napoli, Civitavecchia/Roma, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari.Oltre aToscana, nel 2023, in primavera ed ...

