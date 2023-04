Cremonese-Fiorentina, problemi nei primi minuti: Mariani è costretto a fermare il match (Di mercoledì 5 aprile 2023) Si sta disputando in questi minuti il match tra Cremonese e Fiorentina, sfida valida per l’andata della semifinale di Coppa Italia. Una gara inedita ma conquistata da entrambe le squadre con tanto carattere e cuore meritandosi di giocarsi un posto per la finale contro una tra Juventus e Inter. Cremonese-Fiorentina, gara interrotta: il motivo Tuttavia, la gara non è cominciata nei migliori dei modi, infatti, nei primi minuti di gioco l’arbitro Mariani è stato costretto ad interrompere la sfida. Il motivo è stato un continuo lancio di fumogeni in campo da parte dei tifosi della Fiorentina, fortunatamente nessun ulteriore problema. Cremonese-Fiorentina, ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 5 aprile 2023) Si sta disputando in questiiltra, sfida valida per l’andata della semifinale di Coppa Italia. Una gara inedita ma conquistata da entrambe le squadre con tanto carattere e cuore meritandosi di giocarsi un posto per la finale contro una tra Juventus e Inter., gara interrotta: il motivo Tuttavia, la gara non è cominciata nei migliori dei modi, infatti, neidi gioco l’arbitroè statoad interrompere la sfida. Il motivo è stato un continuo lancio di fumogeni in campo da parte dei tifosi della, fortunatamente nessun ulteriore problema., ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acffiorentina : Il nostro XI contro la Cremonese?? Powered by @EA_FIFA_Italia #ForzaViola?? #fiorentina #cremonesefiorentina… - acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? Cremonese ?? Coppa Italia ? 21:00 CET ?? Stadio Giovanni Zini Powered by Synlab #ForzaViola… - raspa90 : RT @Fiorentinanews: #CremoneseFiorentina 0??-1?? ??| 20' GOOLLL!!! #Cabral sblocca con un gran colpo di testa su un cross dalla destra! Seg… - giul91 : RT @unfair_play: La vincente della sfida fra Cremonese e Fiorentina incontrerà in finale la vincente della rissa fra Juve e Inter. #Cremon… - LovesSymon : @tonaliana Cremonese-Fiorentina>>>> (Minuti visti: 0) -

Fiorentina, Barone: "Noi come l'Atalanta Vi dico che" I dettagli Joe Barone ha parlato ai microfoni di Mediaset nel pre partita della gara tra Cremonese e Fiorentina, valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. PAROLE - "Abbiamo sempre difeso ... Cremonese, Bianchetti: "Sarà la partita più importante" I dettagli Matteo Bianchetti ha parlato ai microfoni di Mediaset nel pre partita della gara tra Cremonese e Fiorentina, valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Il difensore ha ... LIVE Cremonese - Fiorentina 0 - 0: inizia la partita Il match valido per la semifinale di andata di Coppa Italia tra Cremonese - Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio Giovanni Zini, Cremonese - Fiorentina si affrontano nel match valido per semifinale di andata della Coppa ... I dettagli Joe Barone ha parlato ai microfoni di Mediaset nel pre partita della gara tra, valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. PAROLE - "Abbiamo sempre difeso ...I dettagli Matteo Bianchetti ha parlato ai microfoni di Mediaset nel pre partita della gara tra, valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Il difensore ha ...Il match valido per la semifinale di andata di Coppa Italia tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio Giovanni Zini,si affrontano nel match valido per semifinale di andata della Coppa ... Coppa Italia: Cremonese-Fiorentina - Calcio Agenzia ANSA Un Derby da saloon Riascolta Un Derby da saloon di Tutti Convocati. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE. LIVE FV, CREMONESE-FIORENTINA 0-0: SI PARTE ALLO ZINI! Finalmente l'attesa è finita: stasera si gioca la semifinale d'andata di Coppa Italia! La Fiorentina è chiamata alla prova Cremonese per regalarsi un sogno e vivere il prossimo 24 maggio una serata ... Riascolta Un Derby da saloon di Tutti Convocati. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.Finalmente l'attesa è finita: stasera si gioca la semifinale d'andata di Coppa Italia! La Fiorentina è chiamata alla prova Cremonese per regalarsi un sogno e vivere il prossimo 24 maggio una serata ...