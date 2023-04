Cremonese-Fiorentina oggi in tv, semifinale Coppa Italia 2023: orario, canale, programma, streaming, probabili formazioni (Di mercoledì 5 aprile 2023) La Coppa Italia 2022-2023 torna subito in scena. Dopo il primo capitolo di Juventus-Inter di ieri, questa sera (ore 21.00), infatti, toccherà a Cremonese-Fiorentina, match valevole come andata delle semifinali della manifestazione nazionale. Una sfida che mette di fronte due squadre in una situazione completamente differente. La Cremonese, infatti, è ormai rassegnata alla retrocessione nella serie cadetta, mente i viola sono reduci da un periodo eccezionale condito da vittorie a raffica tra Serie A e Conference League. I grigio-rossi scenderanno in campo con la formazione tipo. Ballardini potrebbe riproporre Vasquez in difesa, a centrocampo vedremo Sernicola, mentre il reparto avanzato vedrà la coppia Tsadjou-Dessers. Dall’altra parte la Fiorentina sarà riproposta come ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023) La2022-torna subito in scena. Dopo il primo capitolo di Juventus-Inter di ieri, questa sera (ore 21.00), infatti, toccherà a, match valevole come andata delle semifinali della manifestazione nazionale. Una sfida che mette di fronte due squadre in una situazione completamente differente. La, infatti, è ormai rassegnata alla retrocessione nella serie cadetta, mente i viola sono reduci da un periodo eccezionale condito da vittorie a raffica tra Serie A e Conference League. I grigio-rossi scenderanno in campo con la formazione tipo. Ballardini potrebbe riproporre Vasquez in difesa, a centrocampo vedremo Sernicola, mentre il reparto avanzato vedrà la coppia Tsadjou-Dessers. Dall’altra parte lasarà riproposta come ...

