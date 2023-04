Cremonese - Fiorentina, le pagelle: Cabral (7) decisivo, Aiwu (4,5) dannoso (Di mercoledì 5 aprile 2023) Su Ikoné e Barak dopo 5', magico su Gonzalez. Su Cabral come fa? Poi, il rigore dall'altra parte. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 5 aprile 2023) Su Ikoné e Barak dopo 5', magico su Gonzalez. Sucome fa? Poi, il rigore dall'altra parte. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? Cremonese ?? Coppa Italia ? 21:00 CET ?? Stadio Giovanni Zini Powered by Synlab #ForzaViola… - sportmediaset : ?? Ma cosa fanno Gonzalez e Ikoné? ?? Fiorentina ad un passo dalla finale di Coppa Italia: Cremonese battuta 2-0… - Corriere : La Fiorentina vede la finale. Cabral e Nico Gonzalez: Cremonese k.o - surfasport : ???? ITALIANO 'NON DOBBIAMO ABBASSARE LA GUARDIA' ?? Queste sono state le parole di #VincenzoItaliano dopo la vittoria… - surfasport : ???? #COPPAITALIA: LA FIORENTINA VINCE L’ANDATA ?? #Cremonese vs #Fiorentina - 0 a 2 ?? Vittoria pesante della… -