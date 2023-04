Cremonese-Fiorentina, i precedenti: viola in vantaggio, una sola gioia per i lombardi (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sono 16 i precedenti tra Cremonese e Fiorentina che questa sera, mercoledì 5 aprile, si affronteranno nella semifinale di andata di Coppa Italia. Allo Zini di Cremona il calcio di inizio è fissato alle ore 21.00. Tornati in Serie A in questo 2022/23 dopo 26 anni di attesa, i grigiorossi hanno affrontato i toscani nella prima partita di questo campionato perdendo 3-2 al Franchi. Sconfitta anche al ritorno tra le mura amiche, quando la squadra di Vincenzo Italiano si è imposta 2-0. In generale, sono 8 i successi toscani nel confronto con la Cremonese, il primo dei quali nel primo confronto tra le due squadre, il 6 gennaio 1929: finì 2-1 per la viola. A maggio dello stesso anno, invece, l’unica vittoria grigiorossa con un rotondo 6-0 a Cremona. L’ultimo pareggio è maturato nell’ultimo incontro di Serie A ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sono 16 itrache questa sera, mercoledì 5 aprile, si affronteranno nella semifinale di andata di Coppa Italia. Allo Zini di Cremona il calcio di inizio è fissato alle ore 21.00. Tornati in Serie A in questo 2022/23 dopo 26 anni di attesa, i grigiorossi hanno affrontato i toscani nella prima partita di questo campionato perdendo 3-2 al Franchi. Sconfitta anche al ritorno tra le mura amiche, quando la squadra di Vincenzo Italiano si è imposta 2-0. In generale, sono 8 i successi toscani nel confronto con la, il primo dei quali nel primo confronto tra le due squadre, il 6 gennaio 1929: finì 2-1 per la. A maggio dello stesso anno, invece, l’unica vittoria grigiorossa con un rotondo 6-0 a Cremona. L’ultimo pareggio è maturato nell’ultimo incontro di Serie A ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ViolaClubINA : Coppa Italia - Semi-Final Leg-1 ••• ?? Cremonese ??? Giovanni Zini ?? Kamis, 6/April/23 ?? to be confirm ?? 02.00 WIB /+… - LaPresse_news : ?? Nuovo Podcast! 'Breaking News - 5 aprile 2023 ore 7.00' su @Spreaker #arera #bolletta #coppaitalia #cremonese… - Fantacalcio : Coppa Italia, Cremonese-Fiorentina: le probabili formazioni e dove vederla in tv -