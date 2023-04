Cremonese-Fiorentina | Coppa Italia | infortunati | diffidati e squalificati Chi non può giocare stasera

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Lanella serata di ieri martedì 4 aprile, ha ripreso la propria incessante corsa che terminerà solamente il 24 maggio all’Olimpico di Roma. E lo ha fatto con una gara che, come prevedibile, ha regalato tante emozioni ma anche tante discussioni nel post gara. Dal gol di Cuadrado al rigore assegnato all’Inter negli istanti finali del match (e segnato), passando per l’esultanza di Lukaku davanti il pubblico di fede bianconera, fino ad arrivare al marasma generale al centro del campo a seguito del triplice fischio. Handanovic e nuovamente Cuadrado sono stati i protagonisti: i due sono stati espulsi così come Big Rom. Ma lasciando il clima infuocato dell’Allianz Stadium, dirigiamoci a Cremona. Questa sera, mercoledì 5 aprile, sarà il turno della seconda gara delle semifinali valida per l’andata. Allo Zini, infatti, la...