Cremonese - Fiorentina 0 - 2, rivivi la diretta: primo round ai viola (Di mercoledì 5 aprile 2023) CREMONA - Allo Stadio Giovanni Zini di Cremona la Fiorentina mette una seria ipoteca sulla qualificazione alla finale di Coppa Italia . I viola di Italiano battono 2 - 0 la Cremonese nella gara d'... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 5 aprile 2023) CREMONA - Allo Stadio Giovanni Zini di Cremona lamette una seria ipoteca sulla qualificazione alla finale di Coppa Italia . Idi Italiano battono 2 - 0 lanella gara d'...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acffiorentina : Il nostro XI contro la Cremonese?? Powered by @EA_FIFA_Italia #ForzaViola?? #fiorentina #cremonesefiorentina… - acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? Cremonese ?? Coppa Italia ? 21:00 CET ?? Stadio Giovanni Zini Powered by Synlab #ForzaViola… - sportmediaset : ?? Ma cosa fanno Gonzalez e Ikoné? ?? Fiorentina ad un passo dalla finale di Coppa Italia: Cremonese battuta 2-0… - CorSport : ?? Andata Semifinale Coppa Italia ?? La Fiorentina batte la Cremonese ?? Commisso ringrazia al telefono squadra e t… - sportface2016 : #CremoneseFiorentina, #Pradé: “Risultato importante, al ritorno non dovremo dare nulla per scontato” -