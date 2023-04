Cremonese - Fiorentina 0-2 | i viola ipotecano la finale 

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Squadra di Italiano in controllo per larghi tratti: la sblocca Cabral, raddoppia Nico Gonzales su rigore

Cremonese-Fiorentina 0-2, gol e highlights: decidono Cabral e Nico Gonzalez Sky Sport

Prosegue il momento magico della Fiorentina che conquista la 9^ vittoria consecutiva in tutte le competizioni e batte in trasferta la Cremonese nell’andata della semifinale di Coppa Italia. Allo Zini, ...(ANSA) - CREMONA, 05 APR - Fiorentina batte Cremonese 2-0 (1-0) nella semifinale d'andata di Coppa Italia. Allo Zini, gli uomini di Italiano si impongono per 0-2 grazie alle reti di Cabral nel primo ...