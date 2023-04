Credit Suisse e azionisti Ubs ignorati | la giustificazione dei vertici

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Muskerate : ALLERT ! ALLERT ! ALLERT! ALLERT ! ALLERT ! ALLERT ! Dopo il CROLLO della #SVBCollapse e #Credit_Suisse TUTTE le… - FundsPeople_it : ?Monthly Outlook con @CreditSuisse AM: la #crisi bancaria e il nodo del #beta sui #depositi ??Perché questa crisi è… - bluerating_com : Mercati, Svizzera: la Finma chiede maggiori poteri dopo Credit Suisse - laregione : ‘Dovevamo agire immediatamente, ma è stata la decisione giusta’ - valerio_bit : 'Credit Suisse non poteva salvarsi: accordo o fallimento'. Le scuse del... - -

Un'operazione che comporta effettivamente rischi considerevoli, ma anche grandi opportunit : stata descritta cos la prevista acquisizione di(CS) dal presidente del Consiglio di amministrazione di UBS Colm Kelleher. Il manager ha parlato agli azionisti riuniti in assemblea generale alla St. - Jakob - Halle un complesso ...Basilea, 5 apr. - I vertici di Ubs cercano di giustificare il fatto che gli azionisti siano stati ignorati nella decisione di rilevare. "Abbiamo dovuto agire immediatamente per stabilizzare la situazione", sottolinea il presidente del consiglio d'amministrazione, Colm Kelleher durante l'assemblea in corso a Basilea. ...L'Autorita' federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma) ritiene che l'acquisizione delda parte di Ubs andra' a buon fine, ma sottolinea che l'integrazione dei due colossi bancari sara' 'un'impresa titanica'. Il ceo della Finma Urban Angehrn e la presidente Marlene Amstad ...

Credit Suisse, ultimo atto: «Scusate, vi abbiamo deluso» Il Sole 24 ORE

Titoli Credit Suisse cesseranno negoziazioni dopo operazione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 5 apr- L'integrazione tra il Credit Suisse e Ubs e' una pietra miliare per la Svizzera e per ...(Adnkronos) – I vertici di Ubs cercano di giustificare il fatto che gli azionisti siano stati ignorati nella decisione di rilevare Credit Suisse. “Abbiamo dovuto agire immediatamente per stabilizzare ...