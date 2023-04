Covid Toscana: 164 nuovi casi, tre i decessi (Di mercoledì 5 aprile 2023) Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 290 tamponi molecolari e 2.459 tamponi antigenici rapidi: di questi il 6% è risultato positivo. Sono invece 343 i soggetti testati, escludendo i ... Leggi su toscananews (Di mercoledì 5 aprile 2023) Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 290 tamponi molecolari e 2.459 tamponi antigenici rapidi: di questi il 6% è risultato positivo. Sono invece 343 i soggetti testati, escludendo i ...

