Covid in Toscana: 3 morti (ad Arezzo e Grosseto), oggi 5 aprile. E 164 nuovi contagi. 151 i ricoveri (6 in terapia intensiva) (Di mercoledì 5 aprile 2023) Speravamo che lo "zero decessi", registrato spesso nei giorni scorsi, potesse continuare. Invece, anche oggi, 5 aprile 2023, si registrano tre morti per Covid in Toscana. Si tratta di due uomini e una donna che risiedevanonelle province di Arezzo e Grosseto. Sono 164 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 54 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 110 con test rapido

