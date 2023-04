"Costretta al test del Dna", la denuncia di Silvestri dopo le voci choc (Di mercoledì 5 aprile 2023) «Sono stata Costretta a fare il test di paternità per mio figlio di soli tre mesi. E il padre è proprio Fabio, il mio compagno. Naturalmente, non avevo dubbi. Perché, quindi, l'ho fatto?». È quanto scrive Rachele Silvestri, deputata di 36 anni passata dal Movimento 5 Stelle a Fratelli d'Italia, in una lettera inviata al Corriere della Sera in cui spiega la sua decisione. «Perché, delle volte, la becera realtà arriva a superare anche la più fervida fantasia. Devo partire dal lontano 2018, quando sono stata eletta parlamentare tra le fila del Movimento 5 Stelle», scrive Silvestri. «Nel 2019 sono uscita dal Movimento e, dopo un periodo nel gruppo Misto, ho aderito a Fratelli d'Italia. È stata una scelta di cuore e di ragione, perché col partito di Giorgia Meloni condividevo da tempo le idee e il ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 5 aprile 2023) «Sono stataa fare ildi paternità per mio figlio di soli tre mesi. E il padre è proprio Fabio, il mio compagno. Naturalmente, non avevo dubbi. Perché, quindi, l'ho fatto?». È quanto scrive Rachele, deputata di 36 anni passata dal Movimento 5 Stelle a Fratelli d'Italia, in una lettera inviata al Corriere della Sera in cui spiega la sua decisione. «Perché, delle volte, la becera realtà arriva a superare anche la più fervida fantasia. Devo partire dal lontano 2018, quando sono stata eletta parlamentare tra le fila del Movimento 5 Stelle», scrive. «Nel 2019 sono uscita dal Movimento e,un periodo nel gruppo Misto, ho aderito a Fratelli d'Italia. È stata una scelta di cuore e di ragione, perché col partito di Giorgia Meloni condividevo da tempo le idee e il ...

