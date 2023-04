Così vive (in isolamento) Putin. Il racconto dell’ex collaboratore (Di mercoledì 5 aprile 2023) Gleb Karakulov è stato per anni collaboratore del Cremlino. Era un ingegnere del Servizio di protezione del presidente russo, Vladimir Putin, e tra i suoi compiti c’era la fornitura di sistemi sicuri di comunicazione. Lavorava per l’unità del Servizio della Guardia Federale (Fso), che tra gli altri impegni fornisce a Vladimir Putin e al premier russo i canali di comunicazione, cifrate 24 ore al giorno tutti i giorni. Per questo conosce la quotidianità di Putin, avendolo accompagnato in centinaia di trasferte per più di 10 anni di servizio. Con la guerra in Ucraina, Karakulov però si è allontano. Ed è riuscito a scappare in Turchia insieme alla famiglia ad ottobre, durante il viaggio di Putin in Kazakhstan. Karakulov considera Putin “un criminale di guerra” e si sente in obbligo di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 5 aprile 2023) Gleb Karakulov è stato per annidel Cremlino. Era un ingegnere del Servizio di protezione del presidente russo, Vladimir, e tra i suoi compiti c’era la fornitura di sistemi sicuri di comunicazione. Lavorava per l’unità del Servizio della Guardia Federale (Fso), che tra gli altri impegni fornisce a Vladimire al premier russo i canali di comunicazione, cifrate 24 ore al giorno tutti i giorni. Per questo conosce la quotidianità di, avendolo accompagnato in centinaia di trasferte per più di 10 anni di servizio. Con la guerra in Ucraina, Karakulov però si è allontano. Ed è riuscito a scappare in Turchia insieme alla famiglia ad ottobre, durante il viaggio diin Kazakhstan. Karakulov considera“un criminale di guerra” e si sente in obbligo di ...

