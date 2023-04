Cos’è successo nel finale incandescente di Juventus-Inter? Il gol di Lukaku e tre espulsioni (Di mercoledì 5 aprile 2023) “La storia si ripete. Ci sono passato nel 2019 e di nuovo nel 2023. Spero che questa volta la Lega prenda davvero provvedimenti perché questo bellissimo gioco dovrebbe essere apprezzato da tutti.. Grazie per i messaggi di supporto, f… al razzismo”. Parole forti, ed è giusto ripartire dal messaggio che Romelu Lukaku ha voluto pubblicare sul proprio profilo Instagram qualche ora fa, dopo quanto accaduto nella serata di ieri che ha visto come protagoniste la Juventus di Massimiliano Allegri e l’Inter di Simone Inzaghi. Il derby d’Italia riserva sempre sorprese (anche negative); dal primo istante sino alla fine della gara e anche oltre. All’Allianz Stadium ieri sera a partire dalle 21.00 è andata in scena il match d’andata della prima semifinale di Coppa Italia 2022/23, in attesa che questa sera si scontrino Cremonese e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023) “La storia si ripete. Ci sono passato nel 2019 e di nuovo nel 2023. Spero che questa volta la Lega prenda davvero provvedimenti perché questo bellissimo gioco dovrebbe essere apprezzato da tutti.. Grazie per i messaggi di supporto, f… al razzismo”. Parole forti, ed è giusto ripartire dal messaggio che Romeluha voluto pubblicare sul proprio profilo Instagram qualche ora fa, dopo quanto accaduto nella serata di ieri che ha visto come protagoniste ladi Massimiliano Allegri e l’di Simone Inzaghi. Il derby d’Italia riserva sempre sorprese (anche negative); dal primo istante sino alla fine della gara e anche oltre. All’Allianz Stadium ieri sera a partire dalle 21.00 è andata in scena il match d’andata della prima semidi Coppa Italia 2022/23, in attesa che questa sera si scontrino Cremonese e ...

