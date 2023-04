Cosa sono (stati) gli FTR in All Elite (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tre anni di FTR sono già passati in AEW. Non senza difficoltà, non senza successo, non senza grandi aspettative o grandi match. Il team ha dato tanto, ha ricevuto tanto. Ma forse è giunto il momento di salutarsi. L’incontro di questa sera a Dynamite chiarirà le loro posizioni. La sfida coi Gunns è uno spartiacque decisivo sia da una parte che dall’altra. Se dovessero vincere, la AEW avrebbe finalmente al top il tag team che merita. Se dovessero perdere, per gli attuali campioni sarebbe come vedersi sparati in orbita in termini di status nella categoria di coppia. Quello che rimane del loro stint è un bicchiere pieno a metà. C’è sempre la sensazione che per quanto abbiano ricevuto, potessero ricevere ancora di più. Chissà se effettivamente ci sia stato lo zampino dei Bucks in alcune occasioni mancate. Ad esempio quella title shot che ha ballato per tutto ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tre anni di FTRgià passati in AEW. Non senza difficoltà, non senza successo, non senza grandi aspettative o grandi match. Il team ha dato tanto, ha ricevuto tanto. Ma forse è giunto il momento di salutarsi. L’incontro di questa sera a Dynamite chiarirà le loro posizioni. La sfida coi Gunns è uno spartiacque decisivo sia da una parte che dall’altra. Se dovessero vincere, la AEW avrebbe finalmente al top il tag team che merita. Se dovessero perdere, per gli attuali campioni sarebbe come vedersi sparati in orbita in termini di status nella categoria di coppia. Quello che rimane del loro stint è un bicchiere pieno a metà. C’è sempre la sensazione che per quanto abbiano ricevuto, potessero ricevere ancora di più. Chissà se effettivamente ci sia stato lo zampino dei Bucks in alcune occasioni mancate. Ad esempio quella title shot che ha ballato per tutto ...

