"Cosa si aspettava". Fedelissima in rivolta: Gribaudo e Schlein, indiscreto pazzesco (Di mercoledì 5 aprile 2023) Malumori in casa dem? Stando a quanto riportato da Dagospia, Chiara Gribaudo - nominata vicepresidente del Partito democratico - avrebbe voluto un ruolo più importante da Elly Schlein, segretaria e anche sua coinquilina. "La vispa deputata di Cuneo si aspettava un ruolo operativo nel partito piuttosto che una decorativa vicepresidenza", scrive Dago. Probabile che la Gribaudo sia stata scelta come vice, insieme a Loredana Capone, per compensare la presidenza del "rivale" Stefano Bonaccini. Ma questo compito, a quanto pare, non sarebbe abbastanza. Una possibile soluzione, allora, secondo la leader dem, sarebbe quella di candidare la Gribaudo alla presidenza della Regione Piemonte in occasione delle elezioni in programma nel 2024. "Alle lamentele di Chiara, Elly ha lanciato l'idea di ...

