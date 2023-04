Cosa fare a Roma nel weekend di Pasqua e Pasquetta (Di mercoledì 5 aprile 2023) Cosa fare a Roma nel lungo weekend di Pasqua? Ecco qualche idea per passare queste giornate di festa sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 aprile. Pasqua e Pasquetta a Roma per mostre e musei Per gli amanti dell’arte che vogliono approfittare di questi giorni di festa per godersi le opere del grande patrimonio storico artistico della capitale, torna il tradizionale appuntamento con l’iniziativa “Pasqua nei Musei”. Oltre a visitare le collezioni permanenti e le mostre in corso, sarà possibile partecipare a eventi di animazione e attività didattiche gratuite, con il biglietto d’ingresso al museo (ove previsto). I musei civici di Roma aperti a Pasqua e Pasquetta sono: Musei ... Leggi su tuacitymag (Di mercoledì 5 aprile 2023)nel lungodi? Ecco qualche idea per passare queste giornate di festa sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 aprile.per mostre e musei Per gli amanti dell’arte che vogliono approfittare di questi giorni di festa per godersi le opere del grande patrimonio storico artistico della capitale, torna il tradizionale appuntamento con l’iniziativa “nei Musei”. Oltre a visitare le collezioni permanenti e le mostre in corso, sarà possibile partecipare a eventi di animazione e attività didattiche gratuite, con il biglietto d’ingresso al museo (ove previsto). I musei civici diaperti asono: Musei ...

